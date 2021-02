Malgré le départ d’André Villas-Boas, Alvaro Gonzalez, ne compte pas quitter l’OM en fin de saison.

Arrivé il y a un peu plus d’un an à Marseille, Alvaro Gonzalez a rapidement convaincu les observateurs et les supporters de l’OM. Le défenseur espagnol se sent très bien à l’OM et ne compte pas changer d’air l’été prochain malgré le départ d’André Villas-Boas.

Gonzalez veut rester

S’il était très proche du coach portugais, Gonzalez compte bien rester à l’OM en fin de saison comme il l’a récemment expliqué « La vérité est que je me sens très à l’aise ici à Marseille. Je me suis beaucoup identifié au club et aux gens qui, en général, m’aiment beaucoup. Ça ne me dérangerait donc pas de rester ici pendant des années. »