Le milieu de terrain marseillais Maxime Lopez semble avoir oublié l’OM pour de bon.

Prêté par l’OM à Sassuolo cette saison, le milieu de terrain formé à Marseille, Maxime Lopez a retrouvé le sourire en Serie A. Et alors que le club italien pourra bientôt le recruter de façon définitive, Lopez semble déjà loin du club phocéen dans son esprit.

Lopez ne se voit pas revenir

Récemment interrogé sur un retour au club dans le futur, Lopez n’a même pas cherché à laisser la porte ouverte : « Un retour à l’OM ? En tant que joueur, je ne sais pas. En tout cas pas pour le moment, on va être honnête. La page est un peu tournée en tant que joueur. Même pour ma vie perso, j’avais besoin de partir, parce que ça y est il fallait que je devienne un peu plus un homme. (…) Pourquoi après ma carrière, faire quelque chose. Je ne sais pas, avoir un rôle dans le club ou quoi, ça m’intéresserait beaucoup. » Difficile de faire plus clair…