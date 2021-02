Dimitri Payet agace de plus en plus de joueurs dans le vestiaire de l’OM.

Décidément, la situation de l’OM est de plus en plus difficile. Selon la presse spécialisée et notamment RMC, le vestiaire olympien est le cœur de tensions entre joueurs depuis quelques semaines. Alors que Florian Thauvin et Dimitri Payet sont en froid, plusieurs joueurs de l’OM en voudraient au numéro 10 marseillais.

Payet agace !

Pas en forme sur le terrain depuis le début de saison, Payet aurait agacé ses coéquipiers ces derniers mois. Sa renégociation salariale et son attitude lorsqu’André Villas-Boas ne l’a pas fait jouer ont clairement frustré certains de ses partenaires. Notamment son capitaine Steve Mandanda…