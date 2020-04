Boubacar Kamara n’a pas du tout envie de quitter l’OM cet été.

Alors que l’OM va se retrouver dans une situation financière très compliquée, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont l’intention de vendre plusieurs joueurs lors du prochain mercato. Boubacar Kamara qui dispose d’une belle cote pourrait être vendu par l’OM et rapporter plus de 30 millions d’euros au club.

Rêve de Ligue des Champions

Sauf que le joueur refuse tout simplement un transfert ! Formé à Marseille, Kamara rêve de jouer la Ligue des Champions avec son club de cœur. Alors qu’il touche au but, il ne compte pas se laisser dicter par ses dirigeants selon la presse anglaise.