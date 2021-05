Dimitri Payet n’a pas du tout envie de quitter l’OM lors du prochain mercato.

Alors qu’il est très critiqué cette saison et que son gros contrat pèse lourd sur les finances du club, Dimitri Payet ne compte pas faire de cadeau à l’OM. Si Pablo Longoria aimerait certainement trouver une porte de sortie à son meneur de jeu lors du prochain mercato il peut déjà oublier cette idée.

Payet ne compte pas partir…

Prolongé par Eyraud l’été dernier, jusqu’en 2024, Payet n’a aucune intention de partir. Il y a quelques jours il a d’ailleurs déclaré : « « Ça commence à chiffrer. 250 matchs, ça commence à devenir important dans un club. C’est ma 6, 7e ou 8e saison, je ne sais plus… Cela montre une stabilité, le nombre d’années où je suis resté au club pour arriver à ce chiffre-là. Je sais qu’aujourd’hui, je ne suis pas prêt de repartir, il me reste pas mal de belles années dans ce club. J’espère aller chercher le plus possible dans le classement des monuments de ce club. » Longoria est prévenu…