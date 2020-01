Les dirigeants de l’OM ne devraient pas conserver Yohann Pelé en fin de saison.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Yohann Pelé n’a pas été prolongé par ses dirigeants. A 37 ans, le portier numéro deux du club, qui n’a jamais déçu quand il a joué devrait quitter le club marseillais en fin de saison. Il faut dire que du côté de l’OM on souhaite préparer l’avenir et notamment la succession de Steve Mandanda.

Pelé pas conservé

Un jeune portier prometteur pourrait débarquer l’été prochain. D’abord pour être la doublure de Mandanda, puis pour prendre sa place dans deux ou trois ans. L’OM n’aura alors plus besoin de Yohann Pelé. Interrogé sur son avenir, le gardien a déclaré récemment : « Je n’y pense pas plus que cela. J’essaye de profiter du moment après notre bonne première partie de saison. C’est trop tôt pour parler de mon avenir aujourd’hui. On verra en juin. »