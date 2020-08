Bonne nouvelle pour l’OM, Palmeiras pourrait être obligé de se séparer de Patrick de Paula.

L’Olympique de Marseille est tombé sous le charme de Patrick de Paula, jeune milieu de terrain brésilien de 20 ans. André Villas-Boas semble adorer ce jeune joueur qui impressionne les observateurs. Et bonne nouvelle pour l’OM, son club, Palmeiras ne va pas pouvoir le conserver quoi qu’il arrive lors de cette intersaison…

L’OM sous le charme d’un Brésilien

Le président du club brésilien a récemment expliqué que son club allait devoir faire face à la crise économique et certainement vendre ses meilleurs joueurs comme Patrick de Paula : « Patrick est un grand joueur, de grand talent. Il n’y a pas que Benfica, il est bon de le signaler, il y a d’autres clubs intéressés. Notre objectif est de garder nos joueurs, mais nous devons gérer un club. Tout ce qui se passe doit être fait très calmement et de manière responsable. C’est une année atypique. Les clubs ont besoin de revenus, et le seul revenu qui existe aujourd’hui, c’est la vente de joueurs. Mais nous devons gérer ça avec équilibre ».