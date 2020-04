Pas prolongé par l’OM, Maxime Lopez est sur les tablettes d’un club espagnol.

Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat cet été, Maxime Lopez pourrait bien quitter l’OM. Pas prolongé par ses dirigeants, le milieu de terrain phocéen a plusieurs courtisans en Espagne. Un club a carrément flashé sur lui et voudrait absolument le recruter.

Lopez recruté par Monchi ?

Il s’agit du FC Séville où le directeur sportif Monchi le suit depuis plusieurs années. Le club andalou serait prêt à proposer 8 millions d’euros au club marseillais pour son joueur formé au club.