Malgré les rumeurs, Steve Mandanda ne veut pas arrêter sa carrière.

Alors que ces dernières semaines la presse spécialisée a évoqué un départ à la retraite de Steve Mandanda en fin de saison, Pablo Longoria, le président de l’OM, aurait donc multiplié les pistes pour le remplacer. Mais ce chantier devrait être repoussé. En effet, Mandanda n’envisage pas du tout de mettre un terme à sa carrière en fin de saison.

Mandanda ne compte pas arrêter

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’O.M., le portier de 36 ans, content bien joué encore plusieurs années. Il a récemment confié à Onze Mondial : « Concernant ce qui se dit sur mon avenir à court terme à l’OM, je ne comprends pas. Cette information a été reprise, ok d’accord. Mais par rapport à qui ? Qui a parlé ? Qui a dit quoi ? Moi, je n’ai jamais pris la parole et je n’ai jamais dit que je comptais arrêter ou que je réfléchissais à arrêter. Quelqu’un a sorti ça et tout le monde l’a repris puis tout le monde en a parlé. J’ai encore trois ans de contrat. J’ai encore envie de jouer. Je sais que ma fin de carrière approche. J’ai 36 ans, je suis plus proche de la fin que du début. Ma carrière est derrière moi, il ne m’en reste plus beaucoup. Mais il m’en reste encore. Et j’ai encore envie d’être là. Maintenant, comme j’ai toujours dit, on ne sait jamais dans le football. On ne sait jamais si le coach veut changer, on ne sait jamais ce qu’il va se passer dans deux mois. Aujourd’hui, dans mon esprit et dans ce que je veux faire, c’est très clair. Je veux continuer à jouer. Et jouer à l’OM ».