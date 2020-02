Compte tenu de sa situation contractuelle, Valère Germain sera candidat à un transfert en fin de saison.

Utilisé comme un joker depuis qu’il évolue à l’OM, Valère Germain se sent bien dans son club de cœur. Mais alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2021 avec les Phocéens, l’attaquant formé à l’AS Monaco pourrait bien être vendu lors de la prochaine intersaison. L’OM va en effet avoir besoin de vendre pour rééquilibrer ses comptes et compte tenu de son statut sportif et contractuel, Germain sera candidat à un transfert.

Plus qu’un an de contrat…

Car le joueur ne manquera pas d’offre. Plusieurs clubs de Ligue 1 seront intéressés à l’idée de le recruter. Si près de 10 millions d’euros sont offerts à l’OM pour l’attaquant, le club phocéen ne devrait pas hésiter très longtemps.