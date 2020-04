L’OM pourrait être obligé de vendre plusieurs joueurs importants cet été.

L’Olympique de Marseille va devoir faire face à une situation financière très difficile en fin de saison. Le club olympien devra vendre plusieurs joueurs pour rééquilibrer ses comptes. Compte tenu du contexte financier mondial et des difficultés de Frank McCourt, aucun joueur ne sera intransférable.

Des joueurs courtisés

Et sept joueurs pourraient être vendus étant donné qu’ils ont une belle cote sur le marché des transferts. Duje Caleta-Car est par exemple courtisé par des gros clubs anglais et italiens. Morgan Sanson est aussi pisté par de nombreux clubs anglais et pourrait rapporter gros. Bouna Sarr intéresse lui, Everton. A un an de la fin de leurs contrats, Maxime Lopez (FC Séville) et Valère Germain ne seront pas non plus retenus. Enfin, Florian Thauvin et Boubacar Kamara sont toujours sur les tablettes de grands clubs et pourraient, également, rapporter beaucoup d’argent à l’OM. Leurs départs ne sont pas à exclure.