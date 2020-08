Le buteur de l’OM, Dario Benedetto a convaincu Leonardo Balerdi de signer à l’OM cet été.

C’est avec un budget limité que l’OM a dû se renforcer lors de cette intersaison. Conscient de la situation, André Villas-Boas l’entraîneur marseillais a cherché des belles opportunités sur le marché. Il a réussi à obtenir le prêt de Leonardo Balerdi qui est arrivé de Dortmund. Et qui a été convaincu de signer à l’OM par Dario Benedetto…

Benedetto joue les VRP

Il y a quelques jours, le nouveau joueur de l’OM a expliqué : « “Pipa” (Benedetto) m’a recommandé de signer à Marseille, il m’a envoyé des messages “Allez viens, viens, viens !” (sourires) Pour lui, ça se passe bien et j’espère que ça sera le cas pour moi aussi (…) Quand il a su que l’OM me voulait, il m’a contacté et on a beaucoup parlé du club, qu’il m’a présenté comme un grand club, comparable à Boca. Il m’a aussi dit que la ville était magnifique, que les gens étaient très passionnés. Son ressenti est excellent et il voulait que je ressente la même chose que lui ».