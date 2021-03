Le président de l’OM a tenté de faire venir Maurizio Sarri à l’OM cet hiver.

L’Olympique de Marseille a un nouvel entraîneur depuis quelques semaines. Jorge Sampaoli a débarqué à l’OM après plusieurs jours de négociations. Avant l’Argentin, Pablo Longoria avait tenté un autre coup. Le président marseillais avait approché Maurizio Sarri.

Sarri approché…

L’ancien coach de Naples et de la Juventus a finalement repoussé le projet marseillais. Sarri ne voulait pas prendre une équipe en cours de saison. A l’époque, les dirigeants de la Juventus croisaient les doigts pour que l’OM arrive à convaincre Sarri. Et pour cause, le coach italien, licencié l’été dernier par les Turinois, continuera de percevoir son salaire tant qu’il n’aura pas trouver un nouveau club.