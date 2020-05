L’OM pourrait vendre quatre joueurs cet été lors du mercato selon le journaliste.

Le mercato de l’OM devrait être très difficile à vivre pour les supporters du club. Alors qu’ils sont déjà dans le flou en ce qui concerne le poste d’entraîneur, les amoureux de l’OM doivent en effet s’attendre à perdre plusieurs joueurs.

Quatre départs ?

Et selon Pierre Ménès, c’est bel et bien quatre joueurs que le club pourrait vendre cet été. Sur le plateau du CFC, le journaliste a récemment déclaré : « Ça dépend à quelle hauteur l’OM veut vendre. S’ils veulent récupérer 30M€ avec Sanson, c’est sûr qu’ils vont le garder, surtout dans la situation du mercato qui nous attend. Et puis ils ne vont pas vendre Kamara 60M€ non plus, donc ce n’est pas deux joueurs qu’il va falloir vendre pour atteindre les 60M€, c’est probablement trois ou quatre joueurs. Et puis il y a quand même une bonne nouvelle, c’est que Mitroglou revient ! » De quoi faire un peu plus peur aux supporters…