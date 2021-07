Le président de l’OM souhaite faire venir un milieu offensif cet été.

Si Pablo Longoria a déjà réalisé un gros recrutement pour l’OM cet été, le président phocéen compte continuer de renforcer son effectif. Selon la presse spécialisée, le boss du recrutement olympien a encore plusieurs idées en tête. Il veut notamment faire venir un nouveau milieu offensif.

Payet sous pression ?

Les noms de Thiago Almada (Vélez Sarsfield) et d’Amine Adli (Toulouse) sont évoqués dans la presse depuis plusieurs semaines. Et Longoria a un plan en tête : mettre la pression sur Dimitri Payet. Le numéro 10 marseillais sera clairement mis en concurrence cette saison et Jorge Sampaoli aura carte blanche s’il souhaite le mettre sur le banc.