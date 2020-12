Dimitri Payet qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM souhaite rester au club après son bail actuel.

L’été dernier, Dimitri Payet a signé un nouveau contrat. Le meneur de jeu de l’OM a accepté une réduction de salaire et prolongé son contrat jusqu’en 2024. Il a récemment expliqué les détails de l’accord signé avec son président Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes de L’Equipe : « « Vous mettez mon salaire de base tous les ans dans la presse (plus de 500 000€ brut mensuels). Vous divisez par deux la première année (celle en cours) et vous enlevez 30% la seconde (la saison prochaine). J’avais une demande en contrepartie, c’est que je puisse continuer après ma carrière à avoir un rôle et une influence importante dans le club. »

Payet veut devenir directeur sportif

Selon L’Equipe, Payet vise clairement sur le long termes le rôle de directeur sportif de l’OM. Le joueur ne compte pas quitter le monde du football et encore moins l’OM après 2024. L’ancien international français compte bien rester encore très longtemps chez les Phocéens.