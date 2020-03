Maxime Lopez n’a pas été prolongé par les dirigeants de l’OM.

Sous contrat jusqu’en 2021, Maxime Lopez n’a pas été contacté par ses dirigeants pour prolonger son contrat pour l’instant. Le milieu de terrain n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et cela incite des clubs à s’intéresser de près à lui.

Belle cote en Espagne

Et la cote de Lopez est très élevée en Espagne. Plusieurs clubs de Liga le suivent de près. A commencer par le FC Séville. Il ne serait pas étonnant de voir des clubs faire des offres pour le recruter en fin de saison. Et l’OM qui ne l’a pas prolongé ne sera pas vraiment en position de force pour négocier…