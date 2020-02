Le propriétaire de l’OM pourrait vendre plusieurs joueurs importants l’été prochain.

André Villas-Boas et ses joueurs sont bien partis pour le faire ! L’OM est toujours deuxième au classement de la Ligue 1, avec une belle avance sur ses poursuivants et va certainement retrouver la Ligue des Champions l’an prochain. Mais avec quels moyens et quelle équipe ?

McCourt veut vendre des joueurs

Alors que les finances du club sont dans le rouge, Frank McCourt voudrait vendre plusieurs joueurs majeurs (Payet, Thauvin, Sanson…) et pas forcément renforcer son équipe. C’est donc avec une équipe moins forte que l’OM pourrait jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes l’an prochain. Un véritable gâchis si cela se confirme. En espérant que ça ne dégoûte pas André Villas-Boas…