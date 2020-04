L’OM pourrait vendre Florian Thauvin à un prix faible lors du prochain mercato.

Revenu de blessure quelques semaines avant le confinement, Florian Thauvin a jusqu’à maintenant connu une saison blanche. Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, sa situation embarrasse l’OM. Le club phocéen n’a clairement pas les moyens de prolonger le contrat de son champion du monde.

Thauvin vendu cet été ?

Et le voir partir, libre, dans un an est tout simplement impossible. Cela serait une catastrophe économique. L’OM et son propriétaire Frank McCourt pourraient donc prendre une décision radicale en vendant Thauvin lors du prochain mercato. Le club phocéen pourrait bien brader son joueur et ne récupérer que 30 millions d’euros alors que le joueur était estimé à plus de 50 millions il y a un an. Un moindre mal néanmoins compte tenu de sa situation contractuelle.