L’OM a décidément très mal géré le cas Lucas Ocampos l’été dernier.

Alors qu’il n’avait plus qu’un an de contrat, Lucas Ocampos a été vendu par l’OM l’été dernier. Le club phocéen a lâché son joueur au FC Séville contre un chèque de 15 millions d’euros. Et comme le craignait certains observateurs à l’époque, le cas Ocampos a été très mal géré par l’OM…

Ocampos vers un cador…

Le club en refusant de prolongeant son joueur n’a pas pu négocier au mieux son départ. Résultat, Ocampos brille en Espagne et est désormais courtisé par deux géants européens, Chelsea et le Bayern Munich en vue de cet hiver. Un transfert de 70 millions d’euros est évoqué. Séville va réaliser une superbe plus-value et l’OM s’en mordre les doigts…