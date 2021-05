Steve Mandanda n’a pas du tout envie de raccrocher les crampons en fin de saison.

Depuis quelques semaines, des rumeurs évoquent l’arrivée d’un nouveau gardien à Marseille cet été et une possible retrait de Steve Mandanda. Mais l’international français compte bien jouer encore plusieurs saisons. La portier français voudrait aller jusqu’à la Coupe du monde 2022 et est sous contrat jusqu’en 2024.

Mandanda veut rester

Il y a quelques jours, Steve Mandanda s’est d’ailleurs montré très clair au moment d’évoquer son avenir au micro de Téléfoot : « Je devrais terminer ma carrière de footballeur à l’OM et j’espère pouvoir en démarrer une autre derrière, dans ce club. » Le président Longoria est prévenu, Mandanda ne s’imagine pas loin de l’OM dans le futur…