Le président de l’OM n’a pas peur de la concurrence des gros clubs.

Alors qu’il compte bien réaliser un gros mercato et notamment faire venir des jeunes joueurs talentueux à l’OM cet été, Pablo Longoria est déjà au travail. Le président marseillais ne veut pas passer à côté du jeune Fabio Blanco. Ce jeune ailier espagnol de 17 ans arrive en fin de contrat du côté de FC Valence et Longoria veut à tout prix le faire venir à Marseille cet été.

Blanco, sa priorité !

Les négociations entre le joueur et l’OM ont débuté depuis plusieurs semaines. Et Longoria n’a peur de rien. Pas même de la concurrence du Barça et du Real, également intéressés par le joueur. Le Bayern Munich et Francfort seraient aussi sur le coup. Pas de quoi inquiéter Longoria.