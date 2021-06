L’OM va certainement devoir revoir à la baisse le prix de Boubacar Kamara.

Alors que l’OM semble avoir programmé la vente de Boubacar Kamara, la vente du milieu de terrain phocéen devrait rapporter moins que prévu au club. Si Pablo Longoria espérait récupérer 40 millions d’euros grâce à cette vente, on se dirigerait plus vers un transfert entre 20 et 25 millions selon plusieurs sources.

Kamara à Chelsea ?

La faute à la crise du Covid qui a impacté lourdement de nombreux clubs. Et notamment le Milan AC qui fait partie des prétendants de Kamara. Le club lombard ne semble pas en mesure de boucler un tel transfert et Chelsea n’a plus vraiment de concurrence. Pas évident pour faire monter les enchères…