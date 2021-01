L’Olympique de Marseille cible également Gaëtan Laborde pour renforcer son attaque.

L’Olympique de Marseille pourrait bien s’offrir les services d’un nouveau joueur prochainement. Le club phocéen voudrait mettre la main sur un attaquant alors que Dario Benedetto a réalisé une première partie de saison décevante. Le nom d’Arkadiusz Milik revient avec insistance.

Laborde, plan B

Mais Naples pourrait être gourmand pour son international polonais. Pablo Longoria a donc préféré anticiper et cible un autre joueur. Un plan B qui joue à Montpellier et qui s’appelle Gaëtan Laborde. Le buteur du MHSC figure sur les tablettes olympiennes. Et son agent n’a pas fermé la porte à un transfert.