L’OM doit rapidement régler les cas Florian Thauvin et Steve Mandanda qui n’auront plus qu’un an de contrat en juin.

Alors que l’Olympique de Marseille prépare déjà sa prochaine saison, les cas Steve Mandanda et Florian Thauvin sont au centre des discussions au sein du club. Sous contrat jusqu’en 2021 avec le club phocéen, les deux joueurs vont négocier avec leurs dirigeants cet été.

Mandanda et Thauvin doivent prolonger

L’OM ne peut pas se permettre de ne pas les prolonger et de les voir partir libre dans un an. Le club, malgré sa situation financière doit donc faire un effort et les prolonger. Sportivement et financièrement, c’est la meilleure option pour le club.