L’OM qui devra vendre pour se renforcer cet hiver a reçu une offre pour Sanson.

L’Olympique de Marseille doit toujours faire face à une situation financière compliquée et n’a pas vraiment prévu d’être actif cet hiver lors du mercato. Seule une grosse vente pourrait permettre aux dirigeants phocéens de se montrer actifs lors de ce marché des transferts.

Offre pour Sanson

Pour débloquer son mercato, l’OM doit donc vendre. Et le club marseillais vient justement de recevoir une offre de West Ham pour Morgan Sanson. L’OM ne l’a pas accepté pour l’instant, mais ne ferme pas la porte. Si le club anglais offre plus de 35 millions d’euros pour Sanson, le joueur pourra partir. Et l’OM se renforcer. Reste qu’André Villas-Boas s’oppose à ce départ et préfère ne pas toucher à son effectif cet hiver…