Le propriétaire de l’OM ne veut plus perdre d’argent et combler le déficit du club tous les ans.

Qualifié pour la Ligue des Champions, l’OM va tout de même devoir faire avec un effectif limité la saison prochaine. Les comptes du club sont dans le rouge et l’OM va devoir vendre plusieurs joueurs avant le 30 juin. Côté recrutement, le club devra se serrer la ceinture. Toujours pour rester dans les clous du fairplay financier. Mais aussi ceux de Frank McCourt.

McCourt coupe les vannes

L’UEFA va en effet s’adapter à la crise liée au Covid-19 et revoir ses exigences à la baise pour le fairplay financier. Mais Frank McCourt ne veut pas en entendre parler et en a marre de perdre de l’argent tous les ans. L’Américain a demandé à ses dirigeants de remettre de l’ordre dans les comptes du club. Et il sera intransigeant.