Sur les tablettes de l’OM, Boulaye Dia refuse de prolonger son contrat du côté de Reims.

Courtisé par l’Olympique de Marseille l’été dernier, l’attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia a été retenu par ses dirigeants lors du dernier mercato. Plusieurs clubs avaient pourtant transmis des offres intéressantes à Reims. Mais les dirigeants reimois n’ont rien voulu entendre.

Dia ne veut pas prolonger

Ils devraient avoir une position différente au cours des prochains mois. Boulaye Dia n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et ne veut pas prolonger. Le risque de le voir partir libre en 2022 est donc bel et bien réel. Dans ces conditions, Reims devrait être à l’écoute des offres faite pour son attaquant en fin de saison. Et l’OM est toujours sur le coup…