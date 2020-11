L’Olympique de Marseille n’a presque aucune chance face au Milan AC pour Florian Thauvin.

Alors que l’Olympique de Marseille a trop joué la montre avec Florian Thauvin, l’international français n’a plus que quelques mois de contrat. L’attaquant marseillais devrait bel et bien quitter l’OM en fin de saison. Il faut dire que le Milan AC en fait une priorité. Et l’OM a peu d’arguments pour empêcher cette opération de le faire…

Milan, plus attractif

Que ce soit sportivement ou financièrement, l’OM aura du mal à vendre à Thauvin un meilleur projet que le Milan AC. Par ailleurs, à 27 ans, Thauvin après une première expérience ratée à l’étranger à Newcastle aura certainement à cœur de retenter sa chance hors de la Ligue 1. La Serie A l’a toujours attiré et le Milan AC, club mythique, fera certainement envie au joueur. Il faudrait un miracle pour que Thauvin reste à l’OM l’été prochain.