Le latéral droit de l’OM, Pol Lirola veut rester au club en fin de saison.

Arrivé lors du dernier mercato hivernal à l’OM, Pol Lirola est pour l’instant prêté par la Fiorentina au club phocéen. L’OM dispose d’une option d’achat de 12 millions pour le recruter. Et alors qu’il réalise de belles prestations, Pol Lirola souhaite rester à Marseille l’été prochain.

Option d’achat de 12 millions

« Mes intentions pour l’été prochain ? Rester ici ! C’est le club parfait pour moi, j’adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi. De mon côté, je jouerai tous les matches à 100%. Je me sens très bien ici, je ne suis qu’à 4 heures de route de la maison, Barcelone. Si j’en parle avec Longoria ? Non, non, jamais. Il m’a dit de bien jouer, de rester tranquille et qu’on aurait le temps de discuter plus tard », a récemment expliqué le joueur dans la presse.