L’OM tente le tout pour le tout afin de se débarrasser de Kevin Strootman.

Recruté il y a deux ans par l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain néerlandais Kevin Strootman a coûté très cher au club phocéen et continue de le faire à cause de son très gros salaire. Cela ne serait pas si dérangeant si Kevin Strootman avait affiché un bon niveau de jeu depuis son arrivée, mais c’est loin d’être le cas.

Strootman proposé libre !

L’OM n’en veut plus et comme l’été dernier Jacques-Henri Eyraud tente de s’en débarrasser. Mais contrairement à l’an dernier, le président marseillais ne veut même pas une indemnité de transfert. L’OM est en effet prêt à lâcher Strootman pour 0 euro, si un club accepte de payer son salaire. A Marseille, sanctionné par le fairplay financier, Strootman est plus que jamais un boulet financier.