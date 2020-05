Le président de l’OM semble plus que jamais isolé.

Du côté de l’Olympique de Marseille, le mercato sera certainement compliqué. Le club phocéen doit faire face à une situation financière difficile. Jacques-Henri Eyraud le président du club est mis sous pression par son patron Frank McCourt mais pas seulement. Les supporters attendent des recrues, une équipe compétitive et ont besoin d’être rassurés alors qu’Andoni Zubizarreta a claqué la porte du club et qu’André Villas-Boas pourrait également partir.

Mis sous pression

Depuis quelques jours, même les joueurs ont mis sous pression Eyraud. Les cadres du vestiaire ne savent pas où va leur club et ne feraient même plus semblant d’être optimiste. Certaines sources assurent que depuis plusieurs mois Eyraud était interdit de vestiaire. Le président olympien semble plus que jamais isolé et seul face à la colère des supporters. Une situation qui l’obligera à quitter le club ?