L’Olympique de Marseille pourrait perdre plusieurs joueurs en fin de saison.

Alors que l’OM cherche actuellement à se renforcer sur le marché des transferts, le club phocéen semble avoir mis de côté certaines situations contractuelles préoccupantes. Plusieurs joueurs de l’OM arrivent en fin de contrat. Et si l’OM ne devrait pas prolonger Valère Germain, Kostas Mitroglou et Christopher Rocchia, deux autres joueurs, plus importants semblent se diriger vers un départ libre en fin de saison.

Des départs importants ?

Il s’agit de Jordan Amavi de Florian Thauvin. Ces deux titulaires en puissance sont sur les tablettes de plusieurs clubs et l’OM pourrait bien avoir du mal à les retenir. Au total, ce sont donc cinq joueurs de l’OM qui pourraient quitter le club en fin de contrat.