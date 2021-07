L’OM ne sera pas en mesure de recruter Jérémie Boga lors de ce mercato estival.

À la recherche de renforts sur le marché des transferts, l’OM est en contact avec l’entourage de Jérémie Boga depuis plusieurs mois. Mais si le natif de Marseille devrait quitter Sassuolo cet été, il semble désormais inatteignable pour l’OM.

Munich et Naples sur le coup

Et pour cause, ces derniers temps, des clubs comme le Bayern Munich et le Napoli se sont positionnés pour le recruter. L’OM ne pourra pas lutter que ce soit sportivement ou financièrement.