Les dirigeants de l’OM ont été approchés par plusieurs clubs pour Bouna Sarr.

L’Olympique de Marseille devrait vendre plusieurs joueurs cet été lors du mercato. Alors que le club est dans une situation financière compliquée, les Marseillais pourraient certainement laisser filer Bouna Sarr. Le latéral droit phocéen est en effet très courtisé.

Les enchères vont monter

Six clubs au total ont déjà contacté l’OM pour évoquer l’avenir de son joueur. En Angleterre, Everton et West Ham sont sur le coup. Du côté de l’Allemagne, c’est le FC Séville qui ne lâche pas l’OM pour son joueur et l’Atlético de Madrid est également venu aux renseignements. Enfin, en Allemagne, le Borussia Mönchengladbach et Wolfsburg sont aussi intéressés. Une bonne nouvelle pour Marseille qui va pouvoir faire monter les enchères.