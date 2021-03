Steve Mandanda pourrait bien prendre sa retraite dès la fin de saison.

Et si l’histoire d’amour entre Steve Mandanda et l’OM prenait fin plus tôt que prévu ? Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’Olympique de Marseille, le portier champion du monde n’entrerait pas forcément dans les plans de Pablo Longoria le nouveau président de l’OM. Et s’il ne sera pas poussé vers la sortie, Mandanda s’interrogerait ég alement quant à son avenir.

Retraite pour Mandanda ?

Selon L’Equipe, le portier français pourrait bien raccrocher les crampons en fin de saison. L’idée de mettre un terme à sa carrière juste après l’Euro avec les Bleus ne serait pas exclue par Mandanda. Mandanda pourrait également jouer un an de plus et prendre sa retraite en 2022. Un scénario qui avait sa préférence il y a encore quelques mois. Mais les projets de Longoria en ce qui le concerne pourraient bien accélérer les choses.