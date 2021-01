Le Marseillais Florian Thauvin a été approché par plusieurs clubs.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin semble de plus en plus se rapprocher d’un départ, libre. L’international français n’a pas trouvé d’accord avec l’OM pour prolonger et est sur les tablettes de plusieurs autres clubs.

Deux offres déjà sur la table !

Deux formations sont très intéressées et ont déjà approché son entourage pour lui faire une offre. Il s’agit du Milan AC et du FC Séville. Alors que d’autres clubs pourraient suivre (Naples), Thauvin semble de plus en plus s’éloigner de l’OM.