Florian Thauvin ne quittera certainement pas l’OM pour l’un des clubs qui le courtisent actuellement.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin n’a pas été prolongé par ses dirigeants. La position du club olympien est incompréhensible et le risque de voir partir libre Thauvin dans un an de plus en plus crédible. Certaines sources ont assuré que l’OM pourrait vendre son champion du monde cet été pour éviter un tel scénario.

Des pistes, mais…

Mais Thauvin ne quittera jamais l’OM pour l’un des clubs qui le courtisent. Après une saison blanche, l’attaquant phocéen a des pistes. Mais ni l’Atalanta, ni le PSV Eindhoven ont de quoi séduire le joueur qui va jouer la Ligue des Champions avec l’OM cette saison. Et comme un départ vers l’Angleterre est exclu par le joueur…