L’OM devrait rapidement boucler le transfert de Maxime Lopez courtisé par Séville.

Alors que l’OM va devoir vendre plusieurs joueurs cet été pour rester dans les clous du fairplay financier, plusieurs joueurs ont été mis sur le marché des transferts. C’est le cas de Maxime Lopez qui n’a plus qu’un an de contrat et qui n’a pas été prolongé.

Lopez à Séville ?

Le FC Séville apprécie énormément le profil du jeune milieu de terrain marseillais. L’OM est intéressé par cette vente. Et le tarif est connu. Le club phocéen souhaite en effet récupérer 10 millions d’euros grâce à cette vente. Et espère boucler ce transfert avant le 30 juin.