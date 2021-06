Le défenseur belge de l’OL, Jason Denayer, souhaiterait quitter le club cet été.

L’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, pour la seconde année de suite. Un nouveau coup dur sportif qui ne passerait pas auprès de certains joueurs. Ce serait notamment le cas de Jason Denayer, pilier de la défense lyonnaise.

Denayer frustré !

Le défenseur central belge voudrait tout simplement claquer la porte selon la presse belge. Frustré par les récents résultats sportifs de l’OL, l’international belge serait déterminé. Récemment interrogé au sujet de son joueur, Jean-Michel Aulas avait déclaré : « On discute avec Jason. On était tout proche d’un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des Champions, ça l’a un peu… Il ne faut pas s’inquiéter. On va discuter à son retour de l’Euro ».