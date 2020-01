L’OL pourrait être contraint de remplacer Moussa Dembélé cet hiver lors du mercato.

Le mercato hivernal pourrait bien être encore plus compliqué que prévu pour l’OL. Alors que le club avait prévu depuis plusieurs semaines de se renforcer cet hiver, il doit désormais faire face aux blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay qu’il faudra remplacer. Et alors qu’un départ de Lucas Tousart devra également être compensé en ce mois de janvier, un autre joueur important pourrait faire ses valises.

Offre pour Dembélé ?

En effet, selon la presse anglaise Manchester United veut recruter Moussa Dembélé et en a fait sa priorité de l’hiver. Si une grosse offre arrive, le joueur pourrait bien pousser pour rejoindre les Red Devils qui ont de quoi le convaincre financièrement et sportivement. JMA pourrait avoir du mal à le retenir. Lyon devrait alors se mettre en quête d’un nouveau buteur. A Lyon, le mercato sera très chaud.