Un retour de Karim Benzema à Lyon semble désormais impossible.

Étincelant du côté de Madrid, Karim Benzema n’en finit plus d’impressionner. Plus les années passent et plus le buteur français est bon. Si bien que malgré ses 33 ans, Florentino Pérez voudrait absolument lui offrir un nouveau contrat. Une bonne nouvelle pour le joueur. Une moins bonne pour l’OL…

Benzema bientôt prolongé ?

En effet, le club formateur de Benzema rêvait de faire revenir l’attaquant merengue dans son club de cœur. Certains rêvaient même d’un retour de Benzema dès cet été. Impensable désormais. Benzema est beaucoup trop important à Madrid pour que Pérez accepte de le laisser filer. Son ancien agent à d’ailleurs récemment déclaré à Made In Foot : « Oui, j’ai dit que Karim Benzema avait très envie de revenir à Lyon, qu’il avait dans un coin de sa tête l’envie de revenir un jour, car c’est son club et sa ville. Mais aujourd’hui, il est plus proche de signer une prolongation au Real que de revenir à Lyon ! »