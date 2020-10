Juninho a joué un grand rôle dans le fait qu’Houssem Aouar reste à Lyon cet été.

Courtisé par plusieurs clubs lors de ce mercato, Houssem Aouar a finalement décidé de rester une saison de plus à l’Olympique Lyonnais. Et l’OL peut remercier son directeur sportif Juninho. L’ancien capitaine de l’OL, désormais directeur sportif a en effet convaincu Aouar de rester dans son club formateur malgré plusieurs offres.

Aouar reste à Lyon

Le joueur a récemment expliqué à Téléfoot : « Un regret de rester à l’OL ? Non, honnêtement je suis content, c’est ma ville, c’est mon club donc c’est une immense fierté de représenter ce club et surtout une grande motivation pour faire une très belle saison avec mon équipe (…) Si Aulas m’a convaincu de rester à Lyon ? Entre autres. J’ai énormément discuté avec Juninho. Il me montre tous les jours sa confiance envers moi. Donc c’est un réel plaisir de travailler au quotidien avec lui. Et forcément rester une saison ou plus ici avec Juni, c’est une immense fierté ».