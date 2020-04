Plusieurs clubs ne devraient pas passer à l’action finalement pour Houssem Aouar.

Auteur d’une belle saison, Houssem Aouar était sur les tablettes de plusieurs clubs européens il y a encore quelques semaines. Jean-Michel Aulas se montrait très gourmand pour son milieu de terrain et espérait un transfert de plus de 70 millions d’euros l’été prochain.

Aouar moins demandé

Mais la cote du joueur est en train de chuter. À cause du coronavirus. Les clubs vont en effet être impactés par la crise financière et vont tous revoir leurs ambitions à la baisse en termes de recrutement. Et clairement, Aouar n’est plus une priorité pour ses prétendants. La Juventus, City, ou encore le Bayern Munich vont passer leur tour pour le Lyonnais. Aulas ne pourra pas faire monter les enchères comme il l’entend.