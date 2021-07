L’Olympique Lyonnais pourrait vendre Maxwel Cornet lors de ce mercato.

Alors que l’OL doit faire face à la crise économique, des joueurs vont certainement être vendus cet été. Cela pourrait être le cas de Maxwel Cornet, au club depuis plusieurs années et qui dispose d’une belle cote à l’étranger. Si le Herta Berlin est intéressé, deux clubs anglais sont sur le coup.

Cornet vers un transfert ?

Selon The Sun, Burnley et Leeds voudraient recruter l’ancien joueur du FC Metz. L’OL pourrait récupérer 15 millions d’euros grâce à ce transfert. Une somme non négligeable compte tenu de la situation économique de l’OL.