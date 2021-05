L’OL pourrait finalement conserver Houssem Aouar cet été lors du mercato.

Tenté par un départ lors des deux derniers mercato, Houssem Aouar était finalement resté à l’OL. Le milieu de terrain, qui est un joueur majeur de l’effectif lyonnais, serait toujours suivi par plusieurs clubs. Mais selon la presse spécialisée, il ne serait plus aussi intéressé à l’idée de changer d’air en fin de saison.

Aouar prêt à rester

Le joueur s’interrogerait en effet de plus en plus. L’idée de rester une saison de plus à Lyon séduirait de plus en plus Aouar. Le discours de Juninho, proche du joueur, semble avoir porté ses fruits. Et Memphis Depay pourrait finalement être le seul départ important côté OL cette année.