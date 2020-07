Les dirigeants de l’OL pourraient vendre Moussa Dembélé cet été.

Alors qu’il est très courtisé en Angleterre depuis l’hiver dernier, mais également par Leonardo, Moussa Dembélé pourrait bien être vendu cet été. L’OL n’a pas fermé la porte il y a quelques jours. Juninho, le directeur sportif du club a en effet déclaré : « Si on reçoit des propositions, on va analyser. Moussa a fait une bonne saison, il a encore une marge de progression, il nous apporte beaucoup et marque beaucoup. »

Si une grosse offre tombe…

L’OL ne pourra pas se permettre de fermer la porte si une grosse offre tombe pour son buteur. Et pour cause, comme tous les clubs, le club va être impacté par la crise économique. Une vente de plus de 50 millions d’euros, que peut espérer l’OL pour Dembélé, permettrait au club de se mettre à l’abri dans un contexte très compliqué. Tout le monde en a conscience au sein du club.