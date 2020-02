Le président Aulas ne pourra certainement pas se permettre de conserver Rudi Garcia en fin de saison.

Arrivé sur le banc de l’Olympique Lyonnais cette saison, Rudi Garcia aimerait rester à Lyon à l’issue de cette saison. « Si ça tenait qu’à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît. Après, s’ils me demandent de partir, on verra », a récemment confié l’entraîneur des Lyonnais.

Si Lyon ne joue pas la Ligue des Champions…

En réalité, si l’OL ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, Aulas aura du mal à conserver son coach. Vis à vis des supporters, qui n’apprécient pas Garcia, maintenir Garcia, s’il n’atteint pas ses objectifs sera très difficile. Aulas en a conscience. Son entraîneur également. Et comme le podium semble très loin pour l’OL…