L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sait qu’il pourrait perdre des joueurs majeurs lors de ce mercato.

Après son formidable parcours en Ligue des Champions, l’OL s’apprête désormais à vivre une saison sans compétition européenne. Le club lyonnais va certainement vendre plusieurs joueurs majeurs lors de cette intersaison pour faire face à cette situation. Et cela inquiète forcément son entraîneur Rudi Garcia.

Des départs importants se préparent…

Memphis Depay, Moussa Dembélé et surtout Houssem Aouar semblent plus que jamais candidats à un départ. Le coach lyonnais sait bien qu’il pourrait perdre des joueurs de classe lors de ce mercato. Interrogé à ce sujet il a récemment déclaré : « Des départs ? Juninho a parlé un peu vite, on ne peut pas le dire ce soir. Il y aura peut-être des départs ou pas. On a de toutes façons un effectif de grande qualité, beaucoup de solutions devant. Ce que je peux dire, c’est que des joueurs se sont mis en lumière. On aurait pu être attaqués avant, on le sera peut-être après, ce n’est pas le moment d’en parler ».