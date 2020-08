L’OL va certainement perdre plusieurs joueurs lors de ce mercato.

Après avoir brillé lors du final 8 de Lisbonne, l’Olympique Lyonnais va démarrer une nouvelle saison… sans compétition européenne. L’OL va vivre une saison très calme, uniquement animée par le championnat et la Coupe de France. Cela veut dire que le club va vendre plusieurs joueurs lors de ce mercato. Et pas les moins importants…

Des gros départs…

Houssem Aouar, Memphis Depay, Moussa Dembélé et Léo Dubois pourraient bien plier bagage lors de cette intersaison. Rudi Garcia le sait et l’a récemment expliqué face aux médias : « On a un effectif trop important en quantité pour jouer un seul match par semaine, après le coach préfère évidemment garder ses meilleurs éléments. J’ai toute confiance en mes dirigeants pour avoir une équipe performante et retrouver l’Europe à la fin de la saison».